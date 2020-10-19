Спортивные объекты в Долине Уюта в Мурманске сдадут к концу года

Спортивные объекты в Долине Уюта сдадут в декабре. Фото: gov-murman.ru

Закрытые границы по-разному влияют на жизнь в Мурманской области. Например, из-за них в Кировск не могут приехать иностранные пусконаладчики, чтобы ввести в эксплуатацию горнолыжный подъемник.

Также из-за нарушенного международного сообщения в Мурманскую область не могли доставить нужные для завершения спортивных объектов в Долине Уюта строительные материалы. Поэтому объект сдадут не в конце октября, как планировалось, а в декабре.

- В этом году здесь был выполнен большой объем работ. Так, хоккейная коробка готова на 85%. Сейчас завершается устройство кровли, остаются внутренние работы по инженерии. Практически готова Аллея славы спортсменов. Уже выполнено благоустройство, посажены хвойные растения. Ждем прибытия малых архитектурных форм, – сообщил вице-губернатор Владислав Сандурский.

Выполнено профилирование биатлонных трасс, которые протянулись на 5 километров. На лыжероллерной трассе подрядчику осталось уложить небольшой участок асфальта – это будет сделано как только позволит погода. Прибыло оборудование для системы искусственного оснежения, его начнут устанавливать на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Долине Уюта в Мурманске появятся кинологический парк и для сноуборда. Зеленый уголок отдыха ждет реконструкция (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru