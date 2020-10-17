Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число выздоровевших превысило 14 тысяч человек

В Мурманской области высокий процент выздоровевших от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этой неделе были поставлены сразу два антирекорда по ситуации с коронавирусом: число заболевших превысило 17 тысяч человек, а также за сутки умерли сразу семь пациентов.

Но есть и новости, которые дарят надежду. Как ранее отмечалось, число выздоровевших в регионе остается на высоком уровне - 83-84%. По последним сообщениям оперативного штаба по коронавирусу при правительстве Мурманской области, на 17 октября число северян, победивших COVID-19, составляет 14074.

Хочется думать, что благодаря врачам и сознательности жителей Заполярья, которые не будут запускать болезнь, количество выздоровевших будет только расти.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 17280. Больше всего зараженных - в Мурманске (9680), на втором месте - Белокаменка (2339), на третьем - Североморск (1672).

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