Очистные сооружения для пометохранилища птицефабрики «Снежная» построят в этом году

Площадка под очистные сооружения готова на 90%. Фото: администрация Кольского района
Рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная» идет непросто. Напомним: работы вышли из графика по вине подрядчика. Пришлось искать нового, чтобы он спасал проект.
И, кажется, это у фирмы получается. Как сообщил в администрации Кольского района, очистные сооружения для откачки сточных вод будут построены уже в этом году.
Как сообщил подрядчик, готовность площадки составляет 90%, оборудование закуплено, будет поставляться в область по этапам. Первая часть придет в конце октября.
- Только на разработку этого проекта выделено порядка 9 миллионов рублей: из них 1 миллион 200 тысяч - это средства района, остальные - деньги области, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.
На рекультивацию пометохранилища выделили 462 миллиона рублей, завершить все работы планируют через два года.
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