Антирекорд: в Мурманской области зафиксировали максимальное число умерших от коронавируса за сутки

За сутки в Мурманской области умерли 7 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области ставили разные антирекорды по коронавирусу. Например, Апатитско-Кировская агломерация некогда была крупнейшим ковидным очагом, затем пальму первенства перехватила Белокаменка, а сейчас - Мурманск. Также в регионе число заболевших уже превысило 17 тысяч человек.
Но самый худший антирекорд был установлен 17 октября. Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, число умерших составляет 254 человека, семь новых случаев зарегистрировали за последние сутки. Это максимальное значение с момента начала пандемии в Мурманской области. Ранее оно равнялось пяти летальным случаям за сутки.
При этом в статистике "Яндекс коронавирус" за 17 октября значится только 4 смерти.
Есть и хорошие новости: число выздоровевших превысило 14 тысяч человек и сейчас составляет 14074.
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