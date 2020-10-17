На базе городской больницы Мурманска создадут ковидный госпиталь

Оказание медицинской помощи по другим профилям будет осуществляться с изменением маршрутизации. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На этой неделе губернатор Андрей Чибис сообщил о создании дополнительных ковидных коек . 70 появились на этой неделе, а 224 планируют развернуть на следующей. Где же найти столько места?

Оказалось, что за счет Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Один из его корпусов - девятиэтажное здание - сделают ковидным госпиталем.

- С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 дополнительно разворачивается коечный фонд в одном из корпусов Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Оказание медицинской помощи по другим профилям будет осуществляться с изменением маршрутизации, в том числе в другие медицинские организации на территории города Мурманска, - цитирует "Би-порт" минздрав региона.

Окончательно все работы завершат к концу этого месяца. Часть отделений горбольницы (кардиологию, гинекологию, отоларингологию и первую хирургию) переведут в бывшую медсанчасть "Севрыба". А вот в многопрофильном центре появится пульмонологическое отделение для работы с пациентами, у которых болезнь проходит в тяжеой форме.

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