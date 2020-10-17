В Мурманске отметили первый заморозок

16 октября в Мурманске зафиксировали первый заморозок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году зима медленно подбиралась к Мурманску: пока в других городах уже обильно шел снег, а температура уверенно уходила ниже нуля, в областной центре с начала осени еще ни разу не было отрицательных показателей, а снег если и шел, то таял, едва касаясь земли.

Но 16 октября все изменилось: и земля стала белой, и воздух существенно похолодал.

- Затянувшийся безморозный период на метеостанции завершился. Для этого даже не пришлось ждать ночи: температура во время одного из зарядов в полдень и так опустилась до -0.1. Безморозный период в городе был с 18 мая по 15 октября включительно, длился 151 день. Это второе значение в истории города. В 2016 безморозный период составил 162 дня (это рекорд), в 2015 - 149 дней, - уточняет паблик "Погода в Мурманске".

Заморозки в других городах, например, в Мурмашах, начались еще в конце августа. В 2019 году в Мурманске температура ушла в минус 29 сентября, в 2017 году - 9 октября, в 2016-м - 11 октября, в 2015-м - 2 октября.

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