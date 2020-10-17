Железнодорожный, морской и автовокзалы в Мурманске объединят

В Мурманске три вокзала объединят в один. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во время запуска двухэтажных поездов из Мурманска в Санкт-Петербург стало известно, что железнодородный вокзал областного центра хотят преобразить. Сейчас стали известны подробности: губернатор Андрей Чибис на заседании Координационного совета начальников железных дорог представил проект реконструкции вокзального комплекса.

Железнодорожный, морской и автовокзалы предполагается объединить в один транспортный узел. Это позволит преобразить центральную часть города. По проекту должен появиться крытый переход от железнодорожного вокзала к морскому и конгресс-центр с концертным залом и набережной на месте закрытого судоремонтного завода Морского флота.

- Любая трансформация в сфере городской среды должна ориентироваться на другую экономику. И за счет связки между морем, центром города и железнодорожным вокзалом это реально станет не просто транспортно-пересадочным узлом, а другой точкой для развития городской экономики, – сообщил Андрей Чибис.

Уже в ближайшее время автовокзал перенесут в здание железнодорожного и заменят торговые палатки на верхней площади современными магазинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заброшенный вокзал в Кировске расписали художники из Санкт-Петербурга. Здание превратилось в произведение искусства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru