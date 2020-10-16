В Мурманской области собирают деньги на лечение мальчика, которому надо сделать искусственные ушки

Арсений Драчук с нашей помощью сможет услышать все многообразие звуков этого мира. Фото: vk.com/drachuk_arsenii

Арсению Драчуку из Мурманска 10 лет, но он ни разу не слышал мир во всем многообразии его звуков: мальчик родился без ушных раковин и с деформированными слуховыми проходами.

Еще во время беременности его матери рассказали о сложном пороке сердца малыша. Он родился с тугоухостью 3-4 степени, в первый год жизни перенес три операции на сердце, а в 3 года еще добавилась и эпилепсия.

- Мы прошли множество консультаций у самых различных специалистов. Да, в России от нас не отказались, но предложили очень сложный и рискованный путь: 6 операций подряд для формирования ушных раковин из ребра ребенка, которые могут принести осложнения и деформацию грудной клетки. Мы взяли тайм-аут. По счастливой случайности мы попали на прием к американским врачам, которые осмотрев Арсения, вынесли вердикт – операция возможна в их клинике. Они одновременно воссоздадут ухо при помощи искусственно созданного материала Medpor и сформируют слуховой проход, что гарантирует возврат слуха на 100%, - рассказала мама мальчика Татьяна Драчук.

Сейчас идет сбор на две комбинированные операции по восстановлению слуха, формированию слуховых проходов и ушных раковин в клинике Global Hearing (США). Всего необходимо собрать 172 000 $ (13 760 000 рублей) до 1 ноября 2021 года. На данный момент в копилке семьи почти три миллиона рублей.

Узнать, как помочь Арсению, можно в группе в "ВКонтакте".

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