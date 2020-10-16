Погода в Мурманске и области на 17,18 октября 2020 года: до -10 градусов, мокрый снег

Зима все ближе и ближе... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и настал тот момент, когда осень покидает Заполярье, а на смену ей грядет зима. Напомним: Мурманск и другие уголки кольского края уже засыпало первыми белыми мухами. Днем на выходных температура воздуха будет держаться около нуля, а ночью - хорошие заморозки.

- 17 октября наш регион будет находиться в молоградиентном барическом поле. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от +3 до -2, ночью при прояснениях до -7 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

18 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Финляндией - Карелией. По Мурманской области местами пройдет снег, мокрый снег, наиболее интенсивный на юге области, в отдельных районах усилится ветер. Преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4, местами до -5-10 градусов, днем от -2 до +3. На дорогах местами гололедица.

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