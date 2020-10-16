Глава администрации Мурманска пообещал разобраться с ночным шумом в Росте

Местные жители устали терпеть грохот по ночам. Фото: администрация Мурманска

Пока в Мурманске на судоремонтном заводе "Звездочка" идет строительство сухого дока, жителям Росты нормально поспать удается с трудом. Из-за ремонта днем и ночью в микрорайоне стоит грохот, который доставляет массу неудобств. Глава администрации города Евгений Никора договорился с руководством предприятия о том, чтобы шумные работы выполнялись до 21.00. Однако требования никто соблюдать не захотел.

- Несмотря на достигнутые договоренности, работы продолжаются в ночное время. 17 октября я направлю письменное обращение к руководству организации и потребую прекратить ночной ремонт, так как это нарушает закон и создает серьезные неудобства для жителей Ленинского округа, - отметил на личной странице в соцсетях Евгений Никора.

К слову, ремонт окончательно должен закончиться в декабре 2022 года, а «шумные» работы – 20 ноября 2020 года.

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