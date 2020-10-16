Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пишем письма: в Мурманской области проходит акция «Семейные истории»

Северянам предлагают от руки создать послания друг для друга
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Бумажные письма надо будет писать на разные темы.

Бумажные письма надо будет писать на разные темы.

Фото: Алексей ФОКИН

В наше время даже электронные письма стали писать реже, часто общение происходит в мессенджерах. Даже звонить друг другу мы иногда ленимся. Что уж говорить про бумажные письма, которые скоро станут совсем раритетом.

В Мурманской области задумались над тем, как вернуть интерес к весточкам на бумаге. Единый волонтерский центр решил провести акцию «Семейные истории».

- Друзья, а вы еще помните, как это приятно – получать письма? Открывать конверт и доставать листки, которые, кажется, еще хранят тепло рук адресата. Как раньше письма читали вслух, собравшись всей семьей. И писали так же – вместе, каждый свои новости и приветы, а самые маленькие рисовали на полях или обводили свои ладошки, - обращаются к северянам волонтеры Центра. - Давайте вспомним эти ощущения и вернем такие семейные письма в жизнь! Мы предлагаем вам своей семьей написать письмо, в котором была бы одна тема, но авторы – разные. Проверим заодно, как люди разного возраста смотрят на одни и те же вещи, насколько много в их взглядах общего и что отличается. Получится настоящая связь поколений: начнут писать письмо дети, продолжит – молодежь, а закончат – люди старшего поколения.

Первая тема - «Моя будущая зима». Письма с вашими историями присылайте по адресу г. Мурманск, ул. Ленина, 88 (приемная регионального отделения «Единая Россия»). Также в электронном виде их можно присылать в группу Единого волонтерского центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска пытался украсть из магазина 26 коробок конфет. Против молодого человека возбудили уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru