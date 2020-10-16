Пишем письма: в Мурманской области проходит акция «Семейные истории»

Бумажные письма надо будет писать на разные темы. Фото: Алексей ФОКИН

В наше время даже электронные письма стали писать реже, часто общение происходит в мессенджерах. Даже звонить друг другу мы иногда ленимся. Что уж говорить про бумажные письма, которые скоро станут совсем раритетом.

В Мурманской области задумались над тем, как вернуть интерес к весточкам на бумаге. Единый волонтерский центр решил провести акцию «Семейные истории».

- Друзья, а вы еще помните, как это приятно – получать письма? Открывать конверт и доставать листки, которые, кажется, еще хранят тепло рук адресата. Как раньше письма читали вслух, собравшись всей семьей. И писали так же – вместе, каждый свои новости и приветы, а самые маленькие рисовали на полях или обводили свои ладошки, - обращаются к северянам волонтеры Центра. - Давайте вспомним эти ощущения и вернем такие семейные письма в жизнь! Мы предлагаем вам своей семьей написать письмо, в котором была бы одна тема, но авторы – разные. Проверим заодно, как люди разного возраста смотрят на одни и те же вещи, насколько много в их взглядах общего и что отличается. Получится настоящая связь поколений: начнут писать письмо дети, продолжит – молодежь, а закончат – люди старшего поколения.

Первая тема - «Моя будущая зима». Письма с вашими историями присылайте по адресу г. Мурманск, ул. Ленина, 88 (приемная регионального отделения «Единая Россия»). Также в электронном виде их можно присылать в группу Единого волонтерского центра.

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