Житель Мурманска украл искусственное дерево, которое стояло рядом с фитнес-клубом

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: unsplash.com

Обычно воры стараются умыкнуть деньги, украшения или просто продукты из магазина. Но в этот раз кража было немного необычной.

Так, в полицию Мурманска поступило сообщение от администрации фитнес-клуба, расположенного в Октябрьском округе областного центра. Заявители рассказали, что от входа в помещение похищено украшавшее его искусственное дерево. Материальный ущерб заведению составил более 10 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что кража была совершена ночью.

- Оперуполномоченными уголовного розыска был задержан 54-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за воровство, местный житель. Злоумышленник признался в содеянном. Полицейские забрали дерево и вернули его владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На любителя растений завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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