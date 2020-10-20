Уроженец Саратовской области в Мурманске украл на почти 430 тысяч рублей

Оператор забыла закрыть тумбочку с деньгами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невнимательностью сотрудницы почты воспользовался 59-летний уроженец Саратовской области, которому такая рассеянность была только на руку: он нигде не работал и очень нуждался в деньгах.

9 марта 2019 года мужчина пришел в отделение связи. Он заметил, что оператор отошла от своего рабочего места и оставила ящик тумбочки, где хранились деньги, открытым. Внутри оказалось без малого 430 тысяч рублей. Злоумышленник быстро распихал все по карманам и был таков. Правда, он не учел, что его действия попали на камеру видеонаблюдения, а также он оставил отпечатки пальцев.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере).

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний с наказанием назначенным по приговору от 23 июля 2019 года мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить АО «Почта России» причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Кстати, деньги мужчина успел потратить.

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