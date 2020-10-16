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Между городами Мурманской области стало курсировать больше автобусов

Количество рейсов решили увеличить, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Транспорт будет менее загружен.

Транспорт будет менее загружен.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманской области увеличено количество автобусов на самых загруженных межмуниципальных маршрутах. По поручению губернатора, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства проанализировало наполняемость пригородного сообщения в пиковые часы. Это было связано с эпидемиологической обстановкой. Число рейсов на отдельных маршрутах решили увеличить.

- Это необходимо для того, чтобы сократить количество пассажиров в транспорте.Конечно, автобусы не должны возить 2-3 человек, точечная разгрузка продиктована сложившимся уровнем заболеваемости, - объяснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. Больше рейсов стало на маршрутах 105 в Североморск, 106 в аэропорт "Мурманск", 107 в Сафоново и 128 Апатиты-Кировск. На линию дополнительно выведены резервные автобусы большого класса и общей вместимость чуть более ста человек.

Напомним: работодателей Мурманской области просят пересмотреть время начала рабочего дня из-за коронавируса. В правительстве Мурманской области надеются уменьшить нагрузку на общественный транспорт.

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