Житель Снежногорска зарезал незнакомца из-за ревности к приятельнице

Северянин признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губительная ревность 56-летнего жителя Снежногорска привела к трагическим последствиям. Известно, что вечером 12 октября на улице Мира мужчина ударил 36-летнего незнакомца ножом в живот, чем причинил последнему тяжкий вред здоровью. В итоге от полученных травм северян скончался на следующий день в больнице.

- Благодаря совместной работе с полицейскими, злоумышленник был задержан в тот же день. Сейчас ему предъявлено обвинение, судом он заключен под стражу. При допросе местный житель признал свою вину и объяснил следователю, что причиной его действий стала ревность, так как его знакомая общалась с погибшим мужчиной, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На снежногорца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, собирается доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

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