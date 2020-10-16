Мошенник из Мурманска обманул в Санкт-Петербурге работника церкви

Мошенника задержали в другом городе, куда он доехал на маршрутке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Мурманска задержали в Великом Новгороде за преступление, которое он совершил в Санкт-Петербурге.

12 октября 38-летний северянин подошел к дворнику, который трудится на епархиальное управление Санкт-Петербургской епархии Московского патриарха - на углу Невского проспекта и улицы Маяковского. Представился крупным бизнесменом и сказал, что хотел бы пожертвовать церкви три миллиона рублей. Правда, потом вдруг передумал и сказал, что готов подарить 38 машин со стройматериалами. Только вот у "богача" почему-то не нашлось денег на бензин для перегона этих машин, поэтому он попросил у дворника 42 тысячи рублей.

Мурманчанин обманным путем присвоил 42 тысячи рублей. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Собирался ли мужчина подарить стройматериалы вместе с автомобилями, осталось неизвестным, так как получив 42 тысячи на бензин, мужчина скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мошенника задержали в другом городе, куда он доехал на маршрутке.

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