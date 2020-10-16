В Мурманске ищут 31-летнего мужчину, который вышел из машины и пропал

Остается только надеяться, что с мужчиной не приключилось бед.

В Мурманске снова пропадают люди. Так, 15 октября около 14.00 исчез 31-летний Павел Александрович Батуро. Известно, что мужчина вышел из автомобиля в районе улицы Ленинградской 26 в областном центра, после чего его телефон стал не активен и на связь не с кем не выходит.

- Просим всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Павла, обратиться к его отцу по телефону: 8 964 309 30 36, - попросили о помощи родные и близкие пропавшего северянина в паблике "Регион 51".

Пока что остается только догадываться, где же пропадает мужчина. Будем надеяться, что он вернется домой живым и невредимым.

Напомним: завершены поиски 32-летнего мужчины из Тайболы, который нуждался в медицинской помощи. Северянин был дезориентирован. Тем временем в Мончегорске продолжают искать 49-летнего Александра Климанова, который исчез 30 сентября.

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