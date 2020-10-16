Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 17 тысяч человек

Заболевших становится больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего лишь неделя понадобилась Мурманской области, чтобы поставить новый антиреконд - в регионе количество заболевших коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Напомним: 16 тысяч было зафиксировано 9 октября.

По информации оперативного штаба, всего в Заполярье с начала пандемии выявлено 17110 инфицированных, за минувшие сутки - 165 новых случаев. Большая часть приходится на Мурманск - 9607 зараженных (+67 за сутки), на втором месте Белокаменка - 2339, где временное затишье. Тройку замыкает Североморск - 1640 (+12 за сутки). Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ.

Погибли от опасной инфекции 247 человек. Выздоровели - 13944 (около 82%).

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от коронавируса. Министр уже приступил к работе.

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