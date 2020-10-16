Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 октября 2020 года составило 247 человек

Коронавирус набирает обороты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области растет число умерших от коронавируса. Так, по последним данным оперативного штаба, от опасной инфекции скончались еще четыре человека. Всего летальных исходов - 247. Чаще всего жертвами ковида становятся пожилые люди в возрасте от 60 до 90 лет, поэтому для них с 16 октября возобновили самоизоляцию.
Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 17110 человек, больше всего в Мурманске - 9607 (+67 человек). На втором месте Белокаменка - 2339, где пока что затишье, на третьем месте - Североморск (1640, +12 человек). Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ.
Одолеть COVID-19 смогли 13944 человека, 2919 - все еще находятся на лечении.
Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от коронавируса. Министр уже приступил к работе.
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