Видео первого снега в Мурманске 2020

Вот и первый снежный покров в областном центре. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 16 октября, выглянув спросонья из окошка, жители Мурманска увидели уже не золотую осень, а белое покрывало из снега. Как прогнозируют синоптики, снежные хлопья будут витать в городе и в ближайшие дни. Что интересно, температуры ниже нуля в заполярной столице пока не наблюдалось.

- Заморозки Мурманск ночью 16 октября так и не отметил, минимум составил +0.5 градусов. Но это точно последние сутки с плюсом, предстоящей ночью температура не сможет не уйти в минус, - обещают в паблике "Погода в Мурманске".

А пока северяне делятся видео первого снега, госавтоинспекторы предупреждают о гололедице.

- В ближайшие дни в Мурманской области ожидаются нестабильные погодные условия. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до незначительного потепления. Также ожидается мокрый снег. При такой погоде на дорогах региона возможно образование наледи, что существенно снижает уровень сцепления с дорожным полотном, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области. - Госавтоинспекция советует всем участникам дорожного движения при наличии наледи на дороге отказаться от планируемой поездки на авто.

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