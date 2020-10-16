Когда барк "Седов" зайдет в Мурманск в 2020 году

Напомним: барк в августе вышел из Владивостока для участия в экспедиции по Северному морскому пути. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Официально подтверждена дата захода парусника “Седов” в Мурманск.

- 18 октября учебный парусник Росрыболовства зайдет в Кольский залив и к вечеру встанет на траверзе мемориала "Защитникам Советского Заполярья" в порту Мурманска. Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что "Седов" будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: барк в августе вышел из Владивостока для участия в экспедиции по Северному морскому пути. За два месяца парусник преодолел 7081 морскую милю. Без помощи двигателя «Седов» пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах.

- Еще одно достижение барка в Арктике – парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.

Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. «Седов» побывал в самом восточном порту России – Петропавловске-Камчатском, самом северном городе нашей страны – Певеке, а также в Эгвекиноте – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан.

После Мурманска «Седов» возьмет курс на порт приписки – Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тыс. морских миль.

Пока не сообщается, смогут ли северяне подняться на борт легендарного парусника. Но из-за непростой обстановки с коронавирусом, трап не хотят делать открытыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманск пришел ледокол «Арктика». Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» вернулся с ледовых испытаний: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru