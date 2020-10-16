ДТП в Мурманске: водитель Hyundai сдавала назад и сбила ребенка

Женщина-водитель сдавала назад в одном из дворов Мурманска и сбила ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП во дворах Мурманска происходят не так уж редко. В узких проездах водителям приходится проявлять чудеса ловкости, чтобы не задеть другой транспорт при парковке или в попытке разъехаться. Также хлопот доставляют дети, которые выбегают с детских площадок прямо под колеса. Хотя и сами автолюбители часто считают себя важнее пешеходов, хотя у тех есть преимущество во дворах.

Кто прав, кто виноват в случившейся 15 октября аварии, разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

- В 18.02 в районе дома 3Б на улице Комсомольская в Мурманске на внутридворовой территории водитель Hyundai при движении задним ходом допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении города Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручения УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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