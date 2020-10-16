В Ковдоре мужчина стал душить продавца в магазине

Сожительница дебошира работает продавщицей в магазине.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Можно было бы сказать, что в одном из магазинов в Ковдоре произошла почти шекспировская драма с нотками “Оттело”, но на самом деле - просто некрасивая история.
33-летний местный житель пришел в торговую точку, но не за покупками. Здесь продавцом работает его сожительница. Они начали ссориться из-за личных проблем.
Сначала мужчина просто угрожал любимой убийством, а потом схватил ее за горло и стал душить. Потасовка не на шутку испугала других покупателей и сотрудников, поэтому в магазин вызвали полицию. Тем более, что другого способа успокоить мужчину не было.
Правоохранители задержали дебошира, оказалось, что ранее он был судим за тяжкие преступления.
- Подозреваемый полностью признал вину, объяснив свой поступок алкогольным опьянением. В отношении мужчины дознавателем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Ковдорскому Оттело грозит до двух лет лишения свободы.
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