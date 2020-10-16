"Комсомольская правда"-Мурманск" проводит прямую линию по мерам социальной поддержки для семей с детьми

Северяне с детьми могут узнать о положенных выплатах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 октября с 13.00 до 14.00 "Комсомольская правда"-Мурманск" пройдет прямая линия на тему мер социальной поддержки для семей с детьми в Мурманской области.

- Как предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- На что можно направить средства регионального материнского (семейного) капитала;

- Как получить единовременную выплату на первоклассника

На эти и другие вопросы о мерах социальной поддержки для семей, воспитывающих детей, ответит Оксана Евгеньевна Бурмистрова, начальник управления демографической политики и организации мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Мурманской области.

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Оксана Евгеньевна Бурмистрова, начальник управления демографической политики и организации мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Мурманской области.

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