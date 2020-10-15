На автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС" станет меньше опасных участков

Дорога станет более безопасной. Фото: правительство МО

В Мурманской области продолжается дорожная кампания. Так, региональные власти выделили 57 миллионов рублей на обустройство самых опасных участков автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

- До 14 декабря нынешнего года строители демонтируют поврежденное барьерное ограждение и отвезут лом на свалку промышленных отходов. Вместо старого подрядчик установит новое оцинкованное металлическое барьерное ограждение. Контракт заключен в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы», - сообщили в правительстве региона.

Учитывая, что в Заполярье уже пошел снег, а вслед за ним на дорогах разгулялась гололедица, ремонт на трассе придется как нельзя кстати - у водителей будет меньше рисков угодить в ДТП.

Напомним: пропускная способность развязки трассы «Кола» и дороги на аэропорт «Мурманск» увеличилась в 2,5 раза. Завершилась реконструкция участка федеральной магистрали.

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