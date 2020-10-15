В Апатитах полиция проводит проверку по убитым свиристелям

В случившемся разберутся правоохранительные органы. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Над безобидно летающими птичками в Апатитах неизвестные решили учинить расправу. Как сообщают сотрудники общественного движения "Кольский экоцентр", в районе Казначейства дворник похоронил уже семь свиристелей.

- У всех пернатых были пулевые ранения. Ответственность возлагают на страйкболистов. Насколько известно, в страйкбол играют, начиная с 18 лет. Вряд ли совершеннолетний молодой человек будет бегать и стрелять по птицам. Скорее всего, этим могут заниматься подростки, - предполагают в экоцентре.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, полиция по данному факту проводит проверку, в ходе которой постараются выяснить, кто же виноват в произошедшем, и что именно метали в птиц.

Напомним: в Кандалакшском заповеднике поселилась очень редкая для региона птица. Лесного кулика в Заполярье можно заметить лишь пару раз в году.

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