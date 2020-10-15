Министерство ЖКХ Мурманской области рассказало о подготовке к зиме в духе «Игры престолов»

Фото: Скриншот видео.

Каждый понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис строго спрашивает про готовность муниципалитетов к зиме. В прошлом году все вроде как были во всеоружии, да на деле оказалось, что как только снега стало падать выше нормы, работа коммунальных служб была парализована.

Как заверяют в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области, не готовых к зиме муниципалитетов нет, но есть такие, где велик износ техники. Впрочем, ситуацию обещают проработать. А пока ведомство креативно рассказывает про подготовку к смене времен года.

В своем Instagram миниэнерго и ЖКХ опубликовало короткий ролик, в котором использовалась музыка из сериала "Игра престолов". В кадре - снегоуборочная техника.

- Зима близко. Североморск к борьбе со стихией готов, - пишет ведомство.

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