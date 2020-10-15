В Мурманске неизвестные распылили в магазине неизвестный газ

Из-за неизвестного газа сотрудникам магазина и покупателям пришлось выйти на улицу. Фото: https://vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Пришел в магазин за продуктами, а пришлось бежать на улицу и дышать свежим воздухом. Такая беда приключилась с посетителями сетевого магазина на проспекте Героев-североморцев в Мурманске.

- В «Пятерочке» на Героев-североморцев неустановленные личности распылили неизвестное вещество. У посетителей и персонала начались сильные приступы кашля, находившихся в помещении супермаркета эвакуировали, - сообщили в паблике "Уютное Заполярье".

Впрочем,если кто-то и жаловался на это, то только не в полицию.

- В правоохранительные органы заявление по данному происшествию не поступало, - уточнил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев

Напомним: весной этого года в Североморске госпитализировали подростка, который надышался газом из баллончика. 15-летний юноша развлекался в подъезде жилого дома, а оказался на больничной койке.

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