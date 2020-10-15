Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Мы ожидали более тяжелого сценария по коронавирусу этой осенью"

Глава региона призвал глав муниципалитетов не ослаблять контроль за ситуацией
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
На этой неделе разворачивают дополнительно 70 ковидных коек, через неделю - еще 224. Фото: Правительство Мурманской области.

На этой неделе разворачивают дополнительно 70 ковидных коек, через неделю - еще 224. Фото: Правительство Мурманской области.

На данный момент с начала пандемии в Мурманской области зарегистрировали уже 16945 случаев заражения коронавирусом, 157 человек заболели за последние сутки. Глава региона Андрей Чибис провел совещание с главами муниципалитетов по эпидситуации.

- Несмотря на рост заболеваемости, мы видим, что ситуация хоть и напряженная, но стабильная. Я скажу честно: мы ожидали более тяжелого сценария осенью, чем имеем сегодня. Набор мероприятий, который мы реализовываем, например, отопительный сезон с начала сентября, позволил сократить риск простудных заболеваний, респираторных вирусных инфекций и, конечно, сдержать рост коронавируса, - отметил в начале встречи Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что в регионе неплохой показатель выздоровления, в среднем 83%, в то время как по стране он равен 77%. Уровень летальности также на 17% ниже общероссийского и почти в 2 раза ниже, чем по Северо-Западу.

- К сожалению, мы практически каждый день видим информацию о тех, кто не пережил эту инфекцию. Идет рост числа, поступающих в медучреждения с тяжелой формой, - добавил глава региона.

Для системы здравоохранения это дополнительная нагрузка. На этой неделе разворачивают дополнительно 70 ковидных коек, через неделю - еще 224. Также Андрей Чибис отметил, что на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с зараженным, уже выделено более 1,2 миллиарда рублей.

- Надо, чтобы деньги дошли до каждого сотрудника. Спасибо большое нашим медработникам за их работу! - отметил Андрей Владимирович, а потом обратился уже к присутствующим на совещании. - Важно не потерять контроль, это будет только в том случае, если мы будем очень жестко и внимательно следить за теми ограничениями, которые действуют в муниципалитетах. Если упустим ситуацию, дадим слабину, недоглядим... От нас с вами зависит, удержим мы ситуацию, пусть в наряженной, но контролируемой ситуации, или рискуем скатиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диагностировать рак стало проще: в Мурманске открылся центр амбулаторной онкологической помощи. В новом отделении установили высокотехнологичное оборудование (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости