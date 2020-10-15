Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Мы ожидали более тяжелого сценария по коронавирусу этой осенью"

На этой неделе разворачивают дополнительно 70 ковидных коек, через неделю - еще 224. Фото: Правительство Мурманской области.

На данный момент с начала пандемии в Мурманской области зарегистрировали уже 16945 случаев заражения коронавирусом, 157 человек заболели за последние сутки. Глава региона Андрей Чибис провел совещание с главами муниципалитетов по эпидситуации.

- Несмотря на рост заболеваемости, мы видим, что ситуация хоть и напряженная, но стабильная. Я скажу честно: мы ожидали более тяжелого сценария осенью, чем имеем сегодня. Набор мероприятий, который мы реализовываем, например, отопительный сезон с начала сентября, позволил сократить риск простудных заболеваний, респираторных вирусных инфекций и, конечно, сдержать рост коронавируса, - отметил в начале встречи Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что в регионе неплохой показатель выздоровления, в среднем 83%, в то время как по стране он равен 77%. Уровень летальности также на 17% ниже общероссийского и почти в 2 раза ниже, чем по Северо-Западу.

- К сожалению, мы практически каждый день видим информацию о тех, кто не пережил эту инфекцию. Идет рост числа, поступающих в медучреждения с тяжелой формой, - добавил глава региона.

Для системы здравоохранения это дополнительная нагрузка. На этой неделе разворачивают дополнительно 70 ковидных коек, через неделю - еще 224. Также Андрей Чибис отметил, что на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с зараженным, уже выделено более 1,2 миллиарда рублей.

- Надо, чтобы деньги дошли до каждого сотрудника. Спасибо большое нашим медработникам за их работу! - отметил Андрей Владимирович, а потом обратился уже к присутствующим на совещании. - Важно не потерять контроль, это будет только в том случае, если мы будем очень жестко и внимательно следить за теми ограничениями, которые действуют в муниципалитетах. Если упустим ситуацию, дадим слабину, недоглядим... От нас с вами зависит, удержим мы ситуацию, пусть в наряженной, но контролируемой ситуации, или рискуем скатиться.

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