87-летнюю жительницу Ловозерского района не хотели признавать ветераном Великой Отечественной войны

Справедливость все-таки восторжествовала. Фото: unsplash.com

87-летней жительнице Ловозерского района пришлось через прокуратуру и суд добиваться присвоения статуса ветерана Великой Отечественной войны.

Известно, что с 1942 по 1945 годы северянка трудилась в колхозе «Мир» в Белозерском районе Вологодской области, но органы социальной защиты отказались признавать женщину ветераном, обосновав свое решение тем, что официальные документы, подтверждающие факт работы в военные годы, не сохранились. Тем не менее, имеются свидетельские показания коллег, подтверждающие ее деятельность. Делом заинтересовалась прокуратура, которая восстановила справедливость.

- Для защиты прав пенсионерки прокурор Ловозерского района обратился в суд с заявлением об установлении факта ее трудовой деятельности в тылу, что является основанием для присвоения женщине статуса ветерана Великой Отечественной войны как труженице тыла. Судом требования прокуратуры удовлетворены. На основании решения суда жительнице Ловозерского района присвоен положенный статус, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

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