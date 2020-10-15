В Мурманской области на дороге Кола-Серебрянские ГЭС произошло смертельное ДТП с участием военных

Водителям советуют переобувать железных коней как можно скорее и не ждать дня жестянщика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезная авария произошла 14 октября в Мурманской области.

- В 19.05 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 18 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС». Произошел съезд автомобиля в кювет с дорожного полотна с последующим опрокидыванием. Спасателями проводилась работа по осмотру места ДТП, сбору данных, отключению автомобильных аккумуляторов, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Как стало известно "КП", в аварию пропала военная машина, в которой находились два человека, один погиб на месте. а второго госпитализировали. Одной из причин аварии стала летняя резина, которую на автомобиле не поменяли на зимнюю. А меж тем 14 октября Мурманскую область хорошо присыпало снегом, а на дорогах был гололед. Водителям советуют переобувать железных коней как можно скорее и не ждать дня жестянщика.

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