В Мурманске ищут поджигателя детских колясок

Молодой человек зашел в два подъезда и поджег коляски. Фото: Скриншот видео.

Что было в голове у молодого человека, который решил поиграть с огнем в жилом доме, пока не очень понятно. Чтобы это выяснить, надо сначала его задержать.

Жители дома №12 на улице Бредова столкнулись с неприятностью. Молодой парень в кепке и куртке зашел внутрь и поджог детские коляски.

- Может, кто узнал или знает этого человека, сообщите в полицию или напишите автору. Предварительно, этот человек совершил поджог 13 октября около 14.30-15.00 в двух подъездах дома 12 на улице Анатолия Бредова. Хотелось бы найти этого человека, чтобы он был наказан, чуть не пострадал маленький ребенок. На каждом этаже были коляски, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Игорь Чуб.

Врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев сообщил "КП", что по данному происшествию проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

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