Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 октября 2020 года составило 243 человека

Коронавирус унес еще пять жизней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус пока сдаваться не хочет, а лишь все больше набирает обороты. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе от опасной инфекции погибли уже 243 человека. Пять новых летальных исходов выявлены за минувшие сутки.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 16945 северянам (+157 новых случаев за сутки). Главным лидером по числу заболевших неизменно является Мурманск - 9540 инфицированных. На втором месте Белокаменка - 2339 зараженных, тройку замыкает Североморск (1628). Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ.

Тем не менее, в Заполярье сохраняется высокий процент (82%) выздоровевших. Побороть коронавирус смогли 13739 пациентов (+214 за сутки).

Напомним: для пожилых людей старше 65 лет с 16 октября возобновляется самоизоляцию.

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