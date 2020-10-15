Для жительницы Заполярного с тяжелой болезнью собирают деньги на переезд в Москву

31-летняя Ксения Голубченко живет в Заполярном и с детства борется с муковисцидозом легочно-кишечной формы.

Часто мы пишем о том, что для маленьких северян собирают деньги на лечение. Например, недавно мы рассказали истории Льва Воробьева и сестренок Кати и Арины Шиновых. Но помощь часто нужна и взрослым, ведь они тоже страдают серьезными недугами.

31-летняя Ксения Голубченко из их числа. Женщина живет в Заполярном и с детства борется с муковисцидозом легочно-кишечной формы.

- Эта болезнь разрушает почти все органы Ксении изнутри - из-за генной мутации железы внешней секреции (потовые, железы кишечника, поджелудочной железы), легкие, печень перестают нормально функционировать. В легких образуется мокрота, в желчном пузыре - камни. Раньше с таким диагнозом умирали достигнув 12-15 лет. Ксении удалось дожить до 31 года, благодаря бесконечным таблеткам, капельницам ингаляциям и больницам, - пишет телеканал "Спас".

Женщина проходила лечение в Москве. Но чтобы оно было наиболее эффективным, надо переехать в столицу поближе к НИИ Пульмонологии (ГКБ №57). Недавно Ксения лечилась в столице, но потом пришлось вернуться.

Северянка продает квартиру в Заполярном, но денег точно не хватит на даже скромное жилье в Москве, ведь немало денег уходит на лекарства. Цена за упаковку одного препарата достигает 15 тысяч рублей, а на курс на 12 упаковок. Другого лекарства - 14 тысяч рублей на месяц.

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