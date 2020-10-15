Стрелявший на вокзале в Кандалакше оказался еще и серийным вором

Против мужчины возбудили четыре уголовных дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летний житель Кандалакше, видимо, считает, что жить надо "ярко". Украл, выпил, в тюрьму - это про него.

Напомним: в марте этого года пьяный мужчина устроил стрельбу на железнодорожном вокзале: взял пневматический газобаллоный револьвер, зашел в туалет и стал палить по кабинкам. Нарушителя задержали, а после выяснились интересные подробности его биографии. Накануне своего бравирования в туалете, он еще несколько раз преступил закон.

- Следствием установлено, что в феврале 2020 года мужчина украл смартфон у жительницы Кандалакши. Злоумышленник зашел на несколько минут в квартиру северянки, воспользовался невнимательностью хозяйки и похитил «Самсунг» стоимостью 10 тысяч рублей. Затем обвиняемый продал гаджет неизвестному прохожему за тысячу рублей, деньги потратил на личные нужды. В этот же день мужчина пришел в гости к 72-летнему местному жителю. Зная, где хранится банковская карта пенсионера и располагая информацией о пин-коде, кандалакшанин решил похитить денежные средства. Незаметно для потерпевшего он взял банковскую карту, направился в банкомат и обналичил 12500 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

На эти деньги мужчина и купил револьвер, с которым пришел на вокзал. Но и это еще не все! Чересчур активный рецидивист причастен к краже в Умбе. В доме на улице Беломорская он увидел, что одна дверь не заперта. Мужчина зашел и взял микроволновку. Стоила она 4 тысячи рублей, а продал кандалакашанин ее всего за 300 рублей первому знакомому.

- В отношении северянина были возбуждены четыре уголовных дела: по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в жилище),части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Впоследствии данные уголовные дела были соединены в одно производство, - уточнили в УМВД.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу.

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