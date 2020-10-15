Из Заполярного в Киркенес могут запустить электро-шаттл

Заполярный и Киркенес хотят соединить электро-шаттлом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про развитие Печенгского района в последнее время говорят очень много. Если сейчас он больше воспринимается с промышленной точки зрения, то в планах на будущее обозначается туристическая перспектива.

В том числе ставку делают на иностранных туристов. Сейчас приехать из-за границы в Мурманскую область можно только на машине. Поэтому в правительстве региона вместе с коллегами из других стран решили продумать альтернативы.

14 октября состоялась онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал предложил запустить пассажирский электро-шаттл между Заполярным и Киркенесом.

- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал предложение, отметив, что Мурманская область намерена активно развивать сферу электротранспорта, в том числе за счет возможного обнуления транспортного налога для электромобилей, - сообщили в правительстве Заполярья.

Сроки реализации проекта пока не обозначены. Да и говорить о них до открытиях границ еще рано.

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