ДТП в Североморске: водитель без прав сбил подростка

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Все чаще в темное время суток в Мурманской области случаются аварии с участием пешеходов. Так, около семи вечера 7 октября ДТП произошло в Североморске у дома №2 на улице Головко.
15-летний подросток переходил дорогу по "зебре" без светофора, когда его сбил "УАЗ", который не предоставил преимущество несовершеннолетнему.
- Ребенок получил травмы и был обслужен амбулаторно в Североморской ЦРБ. Водитель с места происшествия скрылся. По «горячим следам» инспекторами дорожно-патрульной службы был установлен 39-летний житель флотской столицы, который ранее был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области. Нарушителя ждет суд. Напомним: в Мурманске женщина за рулем джипа сбила девочку и уехала с места ДТП.
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