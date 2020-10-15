ДТП в Североморске: водитель без прав сбил подростка

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все чаще в темное время суток в Мурманской области случаются аварии с участием пешеходов. Так, около семи вечера 7 октября ДТП произошло в Североморске у дома №2 на улице Головко.

15-летний подросток переходил дорогу по "зебре" без светофора, когда его сбил "УАЗ", который не предоставил преимущество несовершеннолетнему.

- Ребенок получил травмы и был обслужен амбулаторно в Североморской ЦРБ. Водитель с места происшествия скрылся. По «горячим следам» инспекторами дорожно-патрульной службы был установлен 39-летний житель флотской столицы, который ранее был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области. Нарушителя ждет суд. Напомним: в Мурманске женщина за рулем джипа сбила девочку и уехала с места ДТП.

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