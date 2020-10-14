Погода в Мурманске и области на 15 октября 2020 года: мокрый снег и гололедица

В регион пришло похолодание. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Мурманскую область вовсю засыпает первыми мокрыми снежинками, а уличный холодок начинает бодрить так, что невольно скажешь "Брр!". Зима уже действительно близко.

- 15 октября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем от 0 до +5 градусов. Ночью и утром местами гололедица, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду определят циклоны, смещающиеся по Баренцеву морю вблизи Кольского полуострова. Мурманскую область ждут осадки в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. 17 октября ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Самое время кутаться потеплее, а автолюбителям менять летние шины на зимние.

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