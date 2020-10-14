Про жизнь жителей Мурманска в старом доме сняли «фильм ужасов»

Северяне и правда мучаются в своих квартирах: гнилые трубы, туалеты, на которые даже смотреть страшно, бесконечные пожары из-за опасной проводки. Фото: Скриншот фидео.

В Мурманске много говорят про уничтожение деревяшек, на программу переселения выделяют миллионы, разрабатывают смелые программы реновации.

Например, в Первомайском округе собираются построить несколько жилых домов для переселения горожан с Больничного городка. Но неплохо было бы построить и дома для тех, кто живет в самом Первомайском округе, ведь они тоже мучаются в плохих условиях.

Например, филиал взрослой поликлиники №2 окружен деревяшках и гниющими двухэтажками. Про них даже сняли фильм (почти ужастик, основанный на реальных событиях).

- В марте этого года я случайным образом очутился в одном из деревянных бараков города Мурманска, в котором живут люди. Увиденное мной в этом доме подтолкнуло меня к созданию очередного выпуска "Почти интересного видеоблога", полную версию которого вы увидите совсем скоро, - пишет автор канала Mihael Smedsen.

Северяне и правда мучаются в своих квартирах: гнилые трубы, туалеты, на которые даже смотреть страшно, бесконечные пожары из-за опасной проводки.

- 21 век, люди живут в бараках, летают в космос, - говорят герои фильма.

Видео в ближайшее время появится на канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У многострадального дома в Мурманске обвалился козырек. Перед этим деревяшку еще и затопило [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru