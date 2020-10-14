Жители Мурманской области могут перенести неизрасходованную из-за коронавируса компенсацию дороги на 2021 год

Сотрудники расположенных на территории Мурманской области организаций, не воспользовавшиеся из-за пандемии правом на компенсацию оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно в 2020 году, смогут реализовать данное право в следующем году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2020 год закрыл границы и разобщил страны. Виной тому коварный коронавирус, который не щадит ни детей, ни стариков, никого.

Еще весной международное сообщение нарушилось, и многие северяне лишились отдыха за границей. А некоторые не стали никуда ездить и по России - мало ли что. Да и денег на отпуск сейчас хватает не у всех. Особенно обидно было тем, кто в этом году имеет оплачиваемую дорогу к месту отдыха - привилегию жителей Крайнего Севера.

Напомним: ранее на федеральном уровне ходатайствовали о разрешении северянам перенести дорогу на следующий год. И просьбу услышали.

- Сотрудники расположенных на территории Мурманской области организаций, не воспользовавшиеся из-за пандемии правом на компенсацию оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно в 2020 году, смогут реализовать данное право в следующем году. Такие особенности регулирования трудовых отношений установлены постановлением Правительства РФ № 887 от 19 июня 2020 года. Поправки также вносятся в законодательство Мурманской области, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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