Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: как проходит самоизоляция для моряков, нужен ли тест

До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области из-за коронавируса вводятся новые ограничения. Например, северяне старше 65 лет должны снова отправиться на самоизоляцию. А как быть морякам, которые возвращаются в регион с промыслом? Какие правила действуют для них?

Во-первых, для моряков с гражданством России, которые прибывают на территорию Мурманской области из-за рубежа любым видом транспорта, кроме воздушного, сохраняется право на 14-дневную изоляцию в родном регионе при наличии регистрации.

- Во-вторых, для членов экипажей морских судов, прибывающих в Мурманск самолетами, требования те же, что и для всех граждан России: сдача теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия и размещение информации о его результате на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

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