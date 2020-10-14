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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: как проходит самоизоляция для моряков, нужен ли тест

Нужно ли самоизолироваться морякам в Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области из-за коронавируса вводятся новые ограничения. Например, северяне старше 65 лет должны снова отправиться на самоизоляцию. А как быть морякам, которые возвращаются в регион с промыслом? Какие правила действуют для них?

Во-первых, для моряков с гражданством России, которые прибывают на территорию Мурманской области из-за рубежа любым видом транспорта, кроме воздушного, сохраняется право на 14-дневную изоляцию в родном регионе при наличии регистрации.

- Во-вторых, для членов экипажей морских судов, прибывающих в Мурманск самолетами, требования те же, что и для всех граждан России: сдача теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия и размещение информации о его результате на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

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