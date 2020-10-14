ДТП в Мурманске: водитель Daewoo врезался в грузовик, а затем в Mitsubishi

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Очередное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших, произошло в Мурманске возле мусоросжигательного завода.

- 13 октября в 8.26 в районе дома №50 на улице Верхне-Ростинское шоссе водитель Daewoo при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику Volvo, из-за чего столкнулся с ним, а затем легковой автомобиль отбросило на Mitsubishi. В дорожно-транспортном происшествии водитель Daewoo получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманской области уже идет мокрый снег, а синоптики обещают гололедицу. Госавтоиспекторы настоятельно просят автовладельцев как можно скорее сменить шины на зимние, чтобы избежать плачевных ситуаций на дороге.

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