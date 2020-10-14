Председатель правительства Михаил Мишустин приедет в Мурманскую область

Для Михаила Мишустина это будет первое посещение Кольского полуострова после вступления в должность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Мурманск - свой порт-приписки - зашел головной ледокол проекта 22220 "Арктика". Сначала в "Атомфлоте" должны подписать акт приемки, а 21 октября состоится торжественное поднятие флага на судне.

На этом мероприятии должен присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. О том, что в Мурманской области ждут высокопоставленного гостя, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова на конференции, посвященной логистике в Арктике. Другие детали визита пока не разглашаются.

Для Михаила Мишустина это будет первое посещение Кольского полуострова после вступления в должность.

Благодаря ледоколу "Арктика" "Атомфлот" планирует выйти на круглогодичную навигацию на Севером морском пути. Такая цель предприятием поставлена на 2025 год. Уже сейчас проводятся сверхранние майские рейсы.

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