Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 октября 2020 года составило 238 человек

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре выдалось достаточно много дней, когда в статистике по коронавирусу не прибавлялось умерших. Такими счастливыми днями стали 4, 5, 7, 8, 11 и 12 октября. Увы, 14 октября стало известно о новом летальном случае.

Таким образом, число погибших от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии в Мурманской области составляет 238 человек.

Всего COVID-19 заболели уже 16788 человекк, 13525 человек выздоровели и 238 умерли.

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9464 человека. 66 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 14449 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 159 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+23, всего 1602), Мончегорске (+13, всего 641), Апатитах (+5, всего 374), Кольском районе (+10, всего 547), Оленегорске (+11, всего 293), в Кандалакшском районе (+6, всего 266), Кировске (+3, всего 219), Ловозерском районе (+2, всего 79), Ковдорском районе (+6, всего 190).

Напомним: в оперативном штабе рассказали подробности об умерших от коронавируса за октябрь.

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