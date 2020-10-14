В Кандалакше ребенку зажало ногу крышкой люка, который был спрятан в траве

Люк хорошо "спрятался". Фото: Эрик Ильин

Недобросовестная работа коммунальщиков может легко стать угрозой для здоровья и жизни прохожих. Где сосулька с крыши упадет, где ребенок в дырку в перилах провалится... Опасности могут подстерегать повсюду.

Так, в Кандалакше около детской площадки есть люк, отлично замаскированный травой. Мальчик, пробегавший мимо, угодил прямиком в ловушку.

- 13 октября в 16.50, во дворе дома №24а на улице Кировской, ребенку зажало ногу крышкой люка. Мальчик звал на помощь, самостоятельно не мог выбраться. Его освободили, крышку поправили, но дело в том, что она все равно не зафиксирована надежно, и при сильном нажатии может перевернуться, - рассказал в группе главы Кандалакшского района местный житель Эрик Ильин.

Северянин также отметил, что колодец наполнен водой почти до краев, и если ребенок упадет туда, это может закончиться настоящей трагедией.

На проблему оперативно отреагировали в "Управлении городского хозяйства", передав обращение в "Кандалакшаводоканал". Специалисты уже плотно установили крышку в люковину.

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