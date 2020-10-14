После вмешательства прокуратуры Ледовое озеро в Мурманске вновь проверяют на загрязнение

Озеро Ледовое страдает от загрязнений. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Озеро Ледовое давно уже находится в плачевном состоянии. Минувшим летом ученые выяснили, что в водоеме колоссальное содержание нефтепродуктов - от 14 до 25 тысяч миллиграммов на килограмм. Это в несколько раз выше фоновых концентраций даже для тех регионов, где идет добыча нефти. Из-за этого, а также из-за тяжелых металлов на дне озера Ледового не было обнаружено никаких живых организмов.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в августе проводило проверку по факту загрязнения озера, однако тогда виновников экологической проблемы не нашли, а административное дело прекратили. Природоохранную прокуратуру такое положение дел не устроило.

- Как показала прокурорская проверка, причастность к загрязнению водоема заправки и станции техобслуживания, которые расположены рядом с озером, не выяснялась, а сделанный вывод об отсутствии виновных лиц был преждевременен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области. - Установив неполноту проведенного административного расследования, прокуратурой был принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Проверка возобновлена, результат по которой находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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