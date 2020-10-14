В Мурманске водитель маршрутки ездил по поддельным правам

Мужчина купил поддельные права с рук за 4 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На водителей маршруток часто ругаются: нарушают ПДД, разговаривают по телефону по время езды. К техническому состоянию автобусов малой вместимости тоже много вопросов. А как вам водитель, которые колесил по Мурманску без прав?

- В Мурманске инспекторы дорожно-патрульной службы у дома по проспекту Героев-Североморцев остановили маршрутное такси за проезд на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 49-летний мужчина. Он предъявил полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, которое вызвало сомнения в своей подлинности. Документ изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение не соответствует технологии изготовления бланков данных видов и не изготовлено предприятием Госзнака, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области. Оказалось, что мужчина купил права за 4 тысячи рублей у незнакомого человека. И когда устраивался на работу, это не стало препятствием. Поэтому работодателя тоже проверят.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Также в ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и вынесено постановление по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

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