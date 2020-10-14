Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: стали известны подробности о последних погибших от COVID-19

В октябре в Мурманской области от коронавируса умерли 26 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 14 октября 2020 года в Мурманской области с начала пандемии от коронавируса умерли 237 человек, 26 из их числа - за октябрь. В оперативном штабе при правительстве Мурманской области рассказали подробности последних летальных случаев.

1 октября скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 70, 78, 83 и 84 года. Они переносили болезнь в тяжелой форме, имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем. 2 октября - еще четыре пациента 60, 46, 73 и 81 года. Они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, сахарный диабет, ожирение, - уточнили в оперштабе.

4, 5, 7, 8, 11 и 12 октября, к счастью, никто от коронавируса не умирал. 3 октября из-за COVID-19 ушли из жизни три человека 64, 75 и 83 лет ( у них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ожирение), 6 октября - снова три пациента 44, 57 и 88 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, последствиями инсульта.

9 октября - опять три человека 63, 78 и 79 лет.

- Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек. 10 октября умерли три пациента 75, 79 и 85 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме, мели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологическое заболевание, последствия инсульта, - сообщили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 октября 2020 года: педагоги снова пройдут тестирование на ковид. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 13 октября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru