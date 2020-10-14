В Мурманской области поверка счетчиков теперь проводится только в электронном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Мурманской области, которые столкнулись с барахлящими счетчиками или хотят сделать перерасчет, должны знать о новых правилах поверки приборов учета: с 24 сентября она проходит только в электронном виде.

- Бумажные свидетельства выдаются только по требованию потребителей, но не обладают юридической силой. Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в национальной системе аккредитации лица. Более подробную информацию о таких компаниях можно узнать в реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации, - уточнили в министерстве юстиции Мурманской области.

Для уточнения аккредитованного лица потребителю необходимо запросить у компании по поверке точное наименование организации и (или) ее ИНН. С помощью этих данных гражданин сможет зайти в открытый реестр аккредитованных лиц, который доступен круглосуточно на сайте Росаккредитации.

После ввода информации в поля «наименование компании» и (или) «ИНН» при наличии аккредитации у организации появятся данные об аккредитованном лице. Далее следует обратить внимание на статус аккредитации: пиктограмма зеленого цвета – действует, желтого – приостановлена, красного – прекращена.

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