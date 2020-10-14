В Апатитах девочка сломала предплечье, прыгая на батутах

Девочка сломала предплечье, прыгая на батуте.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В свое время батутные центры стали появляться в Мурманской области как грибы после дождя, а потом также стремительно закрываться. Одной из причин стали постоянные травмы посетителей. Из-за этого, например, в Мурманске не осталось ни одного такого заведения.
А теперь проверка ждет батутный центр в Апатитах, где пострадала 11-летняя девочка.
- По поручению прокуратуры области прокуратурой Апатитов организована проверка по факту получении травмы несовершеннолетней, 2009 года рождения, в батутном парке. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены обстоятельства происшедшего, дана оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.
Девочку госпитализировали с закрытым переломом правого предплечья со смещением. Напомним: до особого распоряжения губернатора из-за коронавируса запрещены развлечения.
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